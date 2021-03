GdS – L’Inter con Muriel: come cambia la formazione dei nerazzurri?

L’Inter di Antonio Conte sa bene che qualora dovesse portare a casa lo scudetto quest’anno, il prossimo anno sarà dedicato all’Europa. Per questo motivo non potrà più fare solo affidamento alla Lu-La, coppia sulla quale si basa la formazione del tecnico nerazzurro. Per questo motivo, come riporta La Gazzetta dello Sport, il sogno Muriel potrà concretizzarsi in estate perché il colombiano piace a Conte e potrebbe essere utili sotto più punti di vista.

Muriel sarebbe l’anello di congiunzione tra le due facce della Lu-La perché nello stesso giocatore si nasconde un po’ di Lukaku e un po’ di Lautaro e potrebbe essere l’alternativa ad entrambi senza modificare il gioco del tecnico, ma anche inserirsi in campo con i due quando bisognerà tentare l’assolto. E’ impensabile spremere per ancora un altro anno la coppia d’attacco e per questo ci sarà bisogno di qualcuno che faccia rifiatare la Lu-La quando ce ne sarà bisogno.

Inoltre, potrebbe sostituire degnamente Lukaku, anche se rispetto al belga non sa governare a meglio il pallone, ma fiuta il gol e ha sempre bisogno di guardare in faccia il portiere. Se l’Inter vorrà avere il guizzo in Europa non potrà contare solo su tre attaccanti, ma avrà bisogno di un quarto rinforzo. E un come Muriel è quello che fa al caso di Conte. Queste potrebbero essere le tre probabili formazioni con Muriel.

