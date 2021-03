VIDEO – Prosegue il countdown dell’Inter per il lancio del logo: “I M READY -2”

Prosegue il countdown dell’Inter che stamattina ha svelato con un nuovo video un pezzetto del logo che rappresenterà il club in giro per il mondo a partire da martedì. Come una struttura in costruzione nel centro di Milano, il volto che l’Inter assumerà ufficialmente tra due giorni viene mostrato ancora in fase di lavoro, anche se la maggior parte dei tifosi ha già avuto modo di vedere le prime immagini circolate sui social negli ultimi giorni. LE IMMAGINI DEL NUOVO LOGO >>>

Questo il video appena diffuso dall’Inter sui propri canali ufficiali:

