Sky – Ultim’ora Inter: Samir Handanovic negativo all’ultimo tampone

Risultato positivo lo scorso mercoledì 17 marzo, a distanza di 11 giorni Samir Handanovic è tornato negativo dopo l’ultimo tampone molecolare cui si è sottoposto. Un’ottima notizia per l’Inter che recupera il proprio capitano e portiere della formazione titolare, il quale a questo punto potrà tornare ad allenarsi con in compagni dal prossimo martedì, una volta superati i nuovi test medici previsti in questo caso e che dovranno essere eseguiti nelle prossime ore.

Ad annunciare la notizia pochissimi minuti fa è stato il giornalista di Sky Sport Matteo Barzaghi, il quale ha comunicato la negatività dell’ultimo tampone di Samir Handanovic. Con una settimana davanti per poter ritrovare forma e condizione, l’estremo difensore sloveno dovrebbe dunque riguadagnare terreno su Radu per un posto da titolare nella trasferta del 3 aprile contro il Bologna. Anche se in questo momento, al di là delle considerazioni sportive, ciò che conta davvero è che il portiere sia finalmente guarito.

