CdS – Inter, Vidal fa gli straordinari. Quando è previsto il suo rientro

Giorno dopo giorno sono in netto miglioramento le condizioni di Arturo Vidal. Il centrocampista cileno ha intenzione di sbalordire Conte con un recupero lampo, ancor prima delle quattro settimane previste per l’intervento al menisco mediale del ginocchio sinistro cui si era sottoposto lo scorso 12 marzo. L’ex Barcellona sta lavorando tutti i giorni per recuperare condizione e brillantezza, ragion per cui sia oggi che domani in cui non sono in programma allenamenti ad Appiano Gentile, lui proseguirà a lavorare senza sosta.

Stando a quanto riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, Vidal potrebbe rientrare ad allenarsi in gruppo indicativamente 24/48 ore prima della trasferta contro il Bologna. Per la prima convocazione, però, si dovrà attendere presumibilmente il recupero contro il Sassuolo del 7 aprile, anche se Conte sa benissimo che per vederlo al massimo della forma servirà ancor più tempo. Il guerriero cileno, dopo una stagione complicata e tormentata dai ripetuti fastidi al ginocchio, vuole chiudere in crescendo perché da queste ultime settimana passerà la sua riconferma in maglia Inter.

