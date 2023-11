Mercoledì al Da Luz l’Inter affronterà il Benfica con la serenità di chi ha già ottenuto la qualificazione e l’ambizione di provare a chiudere al primo posto nel girone. Il passaggio agli ottavi garantisce benefici tecnici (come la possibilità per Inzaghi di ricorrere a maggiori rotazioni) ed economici. Ma qual è la cifra esatta che incassa l’Inter?

La risposta arriva dal documento di presentazione del bilancio trimestrale di Inter Media and Communication, relativo al periodo 1° luglio 2023-30 settembre 2023: l’importo minimo garantito è di 60 milioni di euro. Rispetto alla stagione scorsa, il club ha incassato dalla UEFA 12,5 milioni di euro in più in quanto ha beneficiato dell’ultima tranche di ricavi della Champions 2022-23, del miglioramento nel ranking UEFA e della mancata trattenuta dei 4 milioni avvenuta lo scorso anno, prevista nel Settlement Agreement.

Nel documento ufficiale, inoltre, l’Inter specifica che il nuovo format della Champions League, previsto dalla stagione 2024-25, garantirà il 30% in più di risorse ai club partecipanti.