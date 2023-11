Prosegue il caso Zytara-Digitalbits. L’ex main sponsor è risultato inadempiente, portando a un mancato incasso per l’Inter da ben 31,4 milioni di euro (1,6 milioni per la stagione 2021-22 e 29,8 milioni per la stagione 2022-23).

Il club nerazzurro, nella documentazione ufficiale sulla trimestrale nella quale ha comunicato anche gli incassi UEFA per la Champions, dedica anche un passaggio al caso Digitalbits, dichiarando quanto segue:

“Al fine di proteggere i nostri interessi, con il supporto di uno studio legale esterno, abbiamo quindi provveduto a depositare presso il Tribunale di Milano un ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti di Zytara Labs, tenendo anche in debita considerazione i costi associati alle rispettive alternative previste e le possibilità concrete di ottenere dallo sponsor le somme da questi dovute in base al suddetto accordo. Il Tribunale di Milano ha emesso il decreto ingiuntivo come da nostra richiesta e stiamo procedendo agli adempimenti necessari per la corretta notifica alla controparte“.