Thuram non smette di sfornare assist: c’è una STATISTICA impressionante

Marcus Thuram si conferma sempre più giocatore totale. L’impatto del francese sul mondo Inter è stato devastante, questa non è più una novità, ma ci sono alcuni numeri che meritano di essere sottolineati.

L’attaccante nerazzurro ha già collezionato 5 gol di cui 4 in Serie A e uno in Champions League, tutti molto importanti: la rete che ha dato avvio alla scorpacciata con la Fiorentina, lo splendido 2-0 al Milan nel derby, la conclusione che ha deciso Inter-Benfica, il guizzo che ha sbloccato la gara col Torino, la zampata con la Roma nella sfida contro Lukaku.

Thuram, dicevamo, è però giocatore totale. Oltre ai gol, non smette di sfornare assist, come ieri allo Stadium: è già a quota 6 passaggi decisivi in stagione. Se prendiamo in considerazione i dati relativi ai top 5 campionati, europei il francese si posiziona addirittura al terzo posto (a pari merito con Trippier e Sané). Meglio di lui hanno fatto soltanto Xavi Simons del Lipsia e Pedro Neto del Wolverhampton, entrambi a quota 7.

4 dei suoi 6 assist in campionato hanno premiato Lautaro Martinez, mentre gli altri 2 sono stati serviti a Denzel Dumfries contro Cagliari e Sassuolo.