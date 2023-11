Bastoni stringe i denti e ci prova: c’è la data del possibile rientro

All’Allianz Stadium, è stata l’assenza che l’Inter ha probabilmente accusato di più. Alessandro Bastoni, il suo mancino di qualità e la lucidità in costruzione sono mancati terribilmente a Torino, dove i nerazzurri non hanno mostrato la consueta fluidità anche per via della sua defezione.

Il difensore classe 1999, che ha accusato una lesione al polpaccio all’inizio della pausa nazionali, sta provando in tutti i modi ad anticipare i tempi di recupero stringendo i denti. A Lisbona sicuramente non ci sarà, ma proverà in tutti i modi a rientrare per Napoli-Inter di domenica 3 dicembre (ore 20:45).