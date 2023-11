Juventus-Inter è stata ormai consegnata agli archivi, ma l’onda lunga del big match dell’Allianz Stadium ancora è presente nella mente dei giocatori nerazzurri. L’1-1 ottenuto in trasferta, in recuperando lo svantaggio iniziale, è un buon risultato o c’è il rammarico per aver mancato la vittoria?

Secondo La Gazzetta dello Sport, la squadra di Inzaghi non ha troppi dubbi. La convinzione generale di tutto il gruppo Inter, già al termine della gara, durante il rientro a Milano, sarebbe statata quella di aver superato indenne un ostacolo. La marcia verso lo Scudetto prosegue e i nerazzurri nvogliono guardare avanti senza rimpianti.

L’opinione di Passione Inter

La valutazione della gara di Torino può essere ambivalente: vista la forza attuale delle due squadre forse l’Inter avrebbe potuto ambire a qualcosa in più, ma è chiaro che battere la Juventus non è mai semplice e per come si era messa la gara il pareggio va bene, come sottolineato dallo stesso Inzaghi. D’altronde i nerazzurri hanno mantenuto la testa della classifica. E il focalizzarsi del gruppo solo sugli aspetti positivi può essere un buon segnale per i prossimi impegni.