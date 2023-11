Accelerata per Tiago Djaló, ma il Lille spaventa l’Inter

Non è un mister l’interesse di Piero Ausilio per Tiago Djaló, difensore classe 2000 del Lille, in scadenza di contratto a giugno. Il direttore sportivo nerazzurro lo segue già da tempo (aveva pensato a lui come possiile sostituto di Skriniar due estati fa).

Come riportato da Tuttosport, l’Inter avrebbe accelerato per il centrale portoghese e sarebbe fiduciosa sul suo ruolo di favorita per ingaggiarlo a fine stagione. Tuttavia, a preoccupare la dirigenza interista sarebbero le intenzioni del Lille, che potrebbe provare a vendere il giocatore a gennaio, per provare a monetizzare.

L’opinione di Passione Inter

Il timore dell’Inter è legittimo, perché una mossa del Lille nella prossima finestra di mercato potrebbe complicare mesi di lavoro da parte dei nerazzurri per guadagnare terreno sulle concorrenti per Djaló. In ogni caso, un ruolo decisivo potrebbe giocarlo il calciatore stesso, impuntandosi nel voler spostarsi solo in estate.