Inzaghi prepara il turnover, ma il calendario lo preoccupa

Il ciclo di trasferte terribili che attende l’Inter è iniziato, ma forse Inzaghi avrebbe voluto affrontarlo in modo diverso. Il tecnico, infatti, è preoccupato dal dover affrontare un calendario così intenso, con alcune assenze importanti, soprattutto in difesa.

Lo riporta Tuttosport, che sottolinea, oltre agli infortuni di Bastoni e Pavard, anche la condizione da monitorare di Cuadrado e i tanti impegni affrontati da Acerbi, sempre impiegato, anche in Nazionale. Per questo motivo contro il Benfica il turnover potrebbe essere profondo, con un’autentica rivoluzione nel reparto arretrato, formato da Bisseck, De Vrij e Dimarco.

L’opinione di Passione Inter

Da inizio stagione Inzaghi ripete come il calendario sia un fattore da tenere sempre in grande considerazione, viste le tante partite ravvicinate. Ora che gli impegni sono anche molto complicati, affrontarli con 2/3 della difesa titolare fuori per infortunio costringe il tecnico a rivedere totalmente i suoi piani e a trovare il modo di gestire le energie nonostante l’emergenza.