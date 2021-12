Verso Real Madrid-Inter, le probabili formazioni

Ancora qualche dubbio per Inzaghi

Pietro Magnani

L'Inter scenderà in campo questa sera al Bernabeu contro il Real Madrid in una partita che rievoca un glorioso passato. Le due squadre infatti sono state protagoniste negli anni di molte sfide pesanti, soprattutto negli anni '80. I nerazzurri però, complice la ristrutturazione dello stadio, non giocano al Bernabeu dal 1986 e hanno vinto nella loro storia solo una volta nel 1967. Ecco la probabile scelta da Simone Inzaghi per cercare l'impresa.

Secondo La Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport, sono diverse le sorprese che potrebbe regalare il tecnico. Per la Rosea infatti la giornata di oggi servirà a capire se Inzaghi vorrà azzardare De Vrij, assente per infortunio da un mese, titolare. La partita invita alla prudenza, ma l'assenza di Benzema potrebbe spingere l'allenatore a spiazzare tutti. In alternativa rimarrebbe Skriniar perno centrale, con D'Ambrosio a destra e Bastoni a sinistra. Unico altro dubbio a centrocampo, con Calhanoglu in vantaggio nel ballottaggio su Vidal.

Secondo il quotidiano della capitale invece Inzaghi potrebbe attuare una mini rivoluzione per contenere Vinicius. Bastoni fungerebbe da perno centrale, con Dimarco a sinistra e Skriniar a destra, protetto a tutta fascia non da Dumfries ma dal più difensivo D'Ambrosio. In attacco poi solo in giornata verrebbe sciolto il ballottaggio tra Dzeko e Sanchez, che scalpita per una grande occasione. Nessun dubbio per Ancelotti, che, tolto Benzema, può contare su tutto il blocco titolare.

Al netto delle ipotesi dei quotidiani, è improbabile che Inzaghi rischi di non schierare la formazione nella migliore condizione fisica possibile. Ecco le probabili formazioni di questa sera:

INTER: Handanovic, D'Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez.

REAL MADRID: Courtois; Mendy, Alaba, Militao, Carvajal; Casemiro, Modric, Kroos; Vinicius, Jovic, Asensio.