Ora Perisic non si sbottona ma apre al rinnovo: “Mi vedrò con la società”

Prossimamente incontro con la società per il rinnovo

Il futuro di Ivan Perisic rimane un grande mistero in Casa Inter . A differenza di Marcelo Brozovic infatti, l'esterno croato non è mai stato estremamente chiaro, anzi. Fino a qualche tempo fa pareva avesse esplicitamente riferito alla società di voler partire a giugno, quando andrà a scadenza di contratto, magari verso la sua amata Bundesliga. Il rendimento, suo e dell'Inter, pare però averlo fatto tornare sui suoi passi. Non definitivamente, questo no, ma ora c'è una porticina appena aperta dove prima c'era invece una porta sprangata.

Incalzato in conferenza stampa prima di Real Madrid-Inter, Perisic ha dribblato abilmente le domande sul rinnovo, come fa spesso con i difensori in campo. Si è lasciato sfuggire però, all'ennesima punzecchiatura, un "abbiamo ancora tempo, tra qualche settimana parleremo e vedremo". Molto più di quanto ci si poteva aspettare. Perisic al momento non ha in mano alcuna offerta concreta da altri club, specie non a certe cifre (5 milioni netti a stagione). Ed è proprio qui che si può decidere il tutto.