Zanetti rivela: “Mi voleva il Real Madrid, ma ero troppo fedele alla mia Inter”

Le parole del vicepresidente nerazzurro

"Quando sono arrivato a Milano dall'Argentina non mi sarei mai immaginato che sarei rimasto tanto tempo all'Inter. Ma spero che le bandiere nel calcio ritornino... anche se ormai i tempi sono cambiati. Anni fa sono stato molto vicino al Real Madrid. Non nego che mi sentivo onorato dall'interesse di un club tanto prestigioso. Ma tutti conoscono la mia storia e sanno che casa mia era ed è l'Inter. Per questo ho scelto di rimanere. Mi identificavo nei valori della squadra e, anche se in quel momento era in difficoltà, era un grande club, con tanta storia. Non volevo andarmene senza lasciare una traccia indelebile nella sua storia, ero il capitano e avevo una grande responsabilità. Per questo sono rimasto".