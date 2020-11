Real Madrid-Inter, parla Vazquez: “Vinta una finale, ne mancano tre. Inter avversario tosto”

Intervistato dal sito ufficiale del club, il laterale destro iberico Lucas Vazquez, eccezionalmente schierato come terzino, ha commentato la gara delle fase a gironi di Champions League tra Real Madrid ed Inter, vinta per 3-2 dai padroni di casa.

Il laterale destro iberico ha così commentato la sfida all’Inter: “L’Inter è un avversario tosto che non avrebbe reso le cose facili per noi. Siamo andati sul 2-0 ma il loro pareggio ci ha fatto male: è arrivato in un momento difficile, ma la squadra si è rialzata, abbiamo ripreso il controllo del pallone e il 3-2 è stato meritato. Loro usano benissimo le loro armi, volevamo pressare per rubare palla nella metà campo opposta ed è stato complicato. L’Inter ha qualità ed è uscita fuori. Fin dall’inizio sapevamo che sarebbe stato un girone difficile, oggi abbiamo vinto una finale e ne abbiamo ancora tre“.

