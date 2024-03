La REAZIONE di Thiago Motta all’aneddoto di Pandev

Thiago Motta, allenatore del Bologna, è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la prestazione contro l’Inter. Al termine dell’intervista, però, il tecnico ha guardato in diretta anche il video in cui Pandev rivelava come mangiasse la carbonara prima delle partite ai tempi del Triplete.

Queste le sue parole:

“Sì, il segreto è la carbonara. Bellissimo il video, me l’avevano fatto vedere. Chiaro che la carbonara era il segreto, la dovrei far mangiare ai ragazzi, fine della storia. Non mi ricordo benissimo, sicuramente la mangiavo e mi è sempre piaciuta. Ma oggi sono altri tempi, sto invecchiando. Oggi curano con più attenzione l’alimentazione, ma mangiare una carbonara prima della partita non mi sembra la cosa migliore. Ma se quello era il segreto, inizieremo a farlo coi nostri ragazzi”.