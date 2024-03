Barella sulle accuse dopo il rigore con il Genoa: “Chiedo scusa”

Intervenuto ai microfoni di DAZN al termine di Bologna-Inter, Nicolò Barella ha commentato la vittoria dei nerazzurri al Dall’Ara, tornando anche sull’episodio del rigore contro il Genoa e sulle accuse di simulazione ricevute.

Queste le sue parole:

VITTORIA – “C’è da fare i complimenti al Bologna, perché sono una squadra molto forte e il loro punteggio è super meritato. Penso sia uno dei campi più difficili. Bisogna fare i complimenti anche a noi, perché battere il Bologna non è facile, però con l’atteggiamento e dando tutto ce lo siamo meritato”.

GRUPPO – “Il gruppo è fantastico, fatto di ragazzi che remano tutti verso lo stesso obiettivo, senza invidie. Chiaramente c’è la competizione, ma è sana e questo è fondamentale”.

BISSECK-THURAM – “Bisseck e Thuram sono i più estrosi nel vestirsi. Però sono bei ragazzi e possono permetterselo. Beati loro”.

GOL SBAGLIATO – “Non riesco più a segnare, ma se la squadra vince va bene uguale. Io cerco di fare quello che posso. Ci sono partite in cui faccio meglio, ma con il Bologna non è facile”.

SIMEONE – “Normale che Simeone voglia vincere e noi vogliamo fare lo stesso. Vogliamo andare avanti il più possibile in Champions”.

SCUDETTO – “Scudetto? Vediamo quanto manca. Bisogna vedere anche cosa fanno le altre. Noi ci facciamo sempre trovare pronti. Per gli altri è difficile inseguire e speriamo rimanga così”.

RIGORE GENOA – “Con il Genoa mi hanno accusato di aver simulato. Il mio intento non era fare una simulazione. Mi sento di chiedere scusa per quel momento. In campo fai delle cose che non vorresti fare e bisogna solo chiedere scusa”.