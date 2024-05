Rebus Arnautovic: l’addio libera spazio in attacco. L’Inter ha due vie

Il ritorno all’Inter di Marko Arnautovic, dopo più di 10 anni dalla prima volta, non è andato come l’austriaco sperava. Qualche problema fisico di troppo e prestazioni spesso non all’altezza hanno messo in dubbio il suo futuro in nerazzurro. D’altronde, un suo addio vorrebbe dire liberare spazio per una nuova punta più performante.

Lo scrive La Gazzetta dello Sport, che sottolinea come il suo addio sia necessario per permettere all’Inter di fare un altro investimento in attacco. I nerazzurri cercheranno compratori sia Europa che in Arabia Saudita e, con un solo anno di contratto sulle spalle, il valore del suo cartellino non dovrebbe essere superiore ai 5 milioni di euro.

Sempre la Rosea, sottolinea come i nerazzurri stiano valutando due vie per il suo eventuale sostituto: il preferito rimane Albert Gudmundsson del Genoa, che si è promesso all’Inter e che aspetterà il più possibile. Al tempo stesso, però, i nerazzurri pensano a un investimento più contenuto, con il giovanissimo George Ilenikhena che piace molto. Occhi, però, alla concorrenza delle big di Premier League.

L’opinione di Passione Inter

Le prestazioni di Arnautovic hanno deluso le aspettative in maniera abbastanza netta e pensare di contare su di lui per un’altra stagione rischia di essere una strategia poco remunerativa. Anche perché, con l’arrivo di Taremi l’Inter aggiunge un giocatore con caratteristiche fisiche simili e, pertanto, servirebbe un profilo diverso per completare il reparto.