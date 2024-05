Il mercato è a saldo zero: l’Inter stila la lista dei “sacrificabili”

Gli obiettivi di mercato non sono ancora del tutto definiti, ma la strategia dell’Inter è abbastanza chiara: si potrà spendere quanto verrà incassato. Per far fronte a questa necessità, i nerazzurri stanno varando un piano cessioni, che possa permettere di avere un po’ di liquidità per le operazioni in entrata.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, nessun big è nella lista dei “sacrificabili”. I nomi papabili nella rosa attuale per fare cassa sono quelli Marko Arnautovic, autore di una stagione abbastanza deludente, e di Denzel Dumfries, il cui addio sarebbe scontato in caso di mancato rinnovo.

Il terzo nome, poi, sarebbe quello di Valentin Carboni, di rientro dal prestito con il Monza. Il talento argentino, infatti, potrebbe portare nelle casse interiste un tesoretto da circa 30 milioni di euro in caso di addio.

L’opinione di Passione Inter

La situazione finanziaria attuale non permette all’Inter di dare libero sfogo alle proprie ambizioni sul mercato. I dirigenti lo hanno ribadito: la parola d’ordine è sostenibilità. In questo senso, alcuni addii sono inevitabili per avere margini di manovra e provare a rinforzare la rosa con acquisti di alto livello.