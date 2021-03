Repubblica – Inter, serve liquidità per arrivare a fine stagione: Suning in cerca di fondi

La situazione societaria dell’Inter rimane ancora incerta e in bilico, mettendo ovviamente una certa ansia nelle teste dei tifosi che così non riescono a godersi come dovrebbero la vetta della classifica. Secondo quanto riportato da Repubblica l’arrivo ad aprile di Steven Zhang a Milano potrebbe essere proprio volto anche alla risoluzione del problema patrimoniale.

Assolti gli oneri che scadevano entro fine marzo infatti, Suning ora cerca un prestito ponte per poter avere liquidità sufficiente per arrivare al termine della stagione. L’intento pare sia quello di mettere una pezza fino a quando il colosso cinese non troverà un’acquirente sufficientemente interessato da rilevare la quota di maggioranza. Per il prestito il fondo americano Fortress, già intervenuto in altre situazioni finanziarie delicate in Italia, si è detto disponibile. Tuttavia gli interessi previsti sarebbero esorbitanti, rischiando sul lungo periodo di complicare ulteriormente la situazione e mettere in una crisi addirittura peggiore Suning.

Il fondo PIF, dell’Arabia Saudita, sembra l’alternativa più praticabile, ma per ora nulla trapela dalla sede di Nanchino. Per novità concrete a riguardo bisognerà con ogni probabilità aspettare l’arrivo di Steven Zhang e le sue eventuali mosse e dichiarazioni.

