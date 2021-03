Inter, scadenze rispettate: in arrivo il pagamento della prima rata per Hakimi al Real Madrid

Suning rispetta le scadenze e onorerà i pagamenti programmati da qui a fine mese. A confermarlo è Franco Vanni, giornalista di Repubblica, sul proprio profilo Twitter. Il club nerazzurro entro mercoledì verserà tutte le somme necessarie a non incorrere in sanzioni Uefa.

Al Real Madrid verrà versata come da accordi la prima rata per il cartellino di Achraf Hakimi, ossia 10 milioni di euro. Al Manchester United invece i pagamenti per i bonus legati al rendimento di Romelu Lukaku sono già stati saldati qualche giorno fa, rientrando tranquillamente nella scadenza UEFA del 31 marzo. Per quanto riguarda gli stipendi di gennaio invece sono in arrivo i primi pagamenti, per quando su quel fronte la UEFA non ha voce in capitolo e non può diramare nessuna sanzione.

