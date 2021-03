Nazionali – La Danimarca dilaga, Eriksen solo in campo nei minuti finali

Goleada clamorosa della Danimarca nel match di oggi pomeriggio contro la Moldavia. Nelle qualificazioni mondiali, perlomeno nei gironi europei, raramente infatti si vede un risultato rotondo come l’8 a 0 ottenuto dagli scandinavi questa sera.

Nessuna traccia però nel tabellino per Christian Eriksen, centrocampista dell’Inter di Antonio Conte. L’ex Tottenham infatti è stato tenuto a riposo ed è entrato in campo solo al 77 esimo, quando il risultato era ormai ampiamente acquisito (6 a 0) e la partita non aveva nulla da dire. La Danimarca comanda a punteggio pieno il proprio girone, già sola in vetta.

