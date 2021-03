Il Sole 24 Ore – Inter, 3 investitori per Suning. Fortress segue in pole

Rimangono tre opzioni nelle mani di Suning per il futuro dell’Inter. Come spiegato dal giornalista de Il Sole 24 Ore Carlo Festa sulle pagine del sito ‘The Insider’, la famiglia Zhang si sta trovando a trattare con due investitori americani e uno saudita. I primi due non sono altro che Fortress e Bain Capital Credit, mentre il terzo è il famoso gruppo Pif che fa capo al principe saudita Mohammad bin Salman.

Stando a quanto spiegato dal giornalista, in pole vi sarebbe sempre Fortress anche se negli ultimi giorni si sarebbero rilanciate anche le chance di Bain Capital Credit, assistito dagli avvocati di Linklaters. Entrambi i gruppi sono comunque in piena corsa, visto che l’obiettivo di Suning è diventato quello di trovare un finanziamento da 250 milioni entro fine l’anno, in modo da poter rispettare tutte le scadenze economiche previste.

Per quanto riguarda la cessione della minoranza, invece, rimane tutto aperto. Come spiegato da Festa: “Nelle scorse settimane si sono fatti avanti, secondo i rumors, con Suning gli avvocati di Freshfields, in rappresentanza del fondo saudita Pif. Le discussioni sono in fase iniziale”. Scartata sembra quasi definitivamente la pista che portava a Bc Partners, il fondo interessato esclusivamente alla maggioranza del club, ma distante dalla richiesta di un miliardo di euro formulata dagli Zhang.

