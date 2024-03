Il retroscena su Oaktree che avvicina il prestito-bis con l’Inter

Sul campo la scadenza che l’Inter gurda con attenzione è quella della possibile conquista dello Scudetto, mentre a livello societario è senza dubbio la scadenza del prestito con Oaktree, che va rinnovato prima di quella data. E la direzione imboccata sembra essere quella giusta.

D’altronde, come rivelato da La Gazzetta dello Sport, i membri del board di Oaktree sono ormai una presenza fissa in casa nerazzurra. Molte riunioni si tengono in Viale della Liberazione, sede dell’Inter, e i dirigenti del fondo americano sono sempre presenti a San Siro per le gare interne.

Non solo. Infatti, come rivela la Rosea, una rappresentanza di Oaktree è volata a Madrid insieme al resto della dirigenza dell’Inter per seguire il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Il legame con i nerazzurri si è rafforzato, con Zhang convinto che il rifinanziamento con lo stesso “prestatore”, renderebbe più morbida la scadenza.

L’opinione di Passione Inter

Il rinnovo del prestito è un traguardo molto importante in casa Inter. In primis per Zhang, che può mantenere il controllo sulla società, ma anche per il futuro sportivo del club, che può vivere i prossimi anni con maggiore tranquillità, sempre alla ricerca della sostenibilità economica, che richiederà pertanto attenzione all’aumento del fatturato in modo intelligente.