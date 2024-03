Occhi su un pupillo di Inzaghi in attacco. TS: “Contatto a Madrid”

Dopo l’eliminazione in Champions League, l’Inter ha cominciato a guardare con maggiore insistenza al futuro. Negli scorsi giorni, allora, è partita la caccia ai possibili rinforzi di mercato, con particolare attenzione al reparto offensivo, in cerca a di un attaccante che possa aumentare qualità e profondità della rosa dell’Inter.

Come riporta Tuttosport, uno dei nomi finiti nel taccuino di Ausilio e Marotta per aumentare le soluzioni a disposizione di Inzaghi è proprio un pupillo del tecnico: Ciro Immobile. Il capitano della Lazio ha vissuto il suo miglior momento di carriera con l’allenatore piacetino e all’Inter potrebbe essere un’alternativa di maggiore valore rispetto agli attuali Sanchez e Arnautovic.

L’interesse per l’attaccante sembra essere concreto. Infatti, come rivela sempre il quotidiano torinese, i dirigenti nerazzurri avrebbero avuto un contatto diretto con l’entourage di Immobile lo scorso mercoledì a Madrid.

L’agente avrebbe provato a sondare il terreno con i nerazzurri, sapendo di avere un possibile alleato in Inzaghi. Il tecnico, infatti, sarebbe convinto del fatto che Immobile possa ancora dare il suo contributo alle spalle di Lautaro Martinez e Thuram.

L’opinione di Passione Inter

Quest’ultima stagione di Immobile alla Lazio è stata di evidente declino, per colpa anche di rapporti non idilliaci con società e tifoseria. Dei dubbi, però, sul futuro della sua carriera sono inevitabili. L’attaccante italiano sarebbe comunque una soluzione ultratrentennale che non aiuterebbe a svecchiare il reparto offensivo, pur essendo uno dei venerabili maestri della Serie A degli ultimi 10 anni.