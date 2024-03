Rinnovo Inzaghi, ancora nessuna trattativa: l’Inter è tranquilla

L’Inter viaggia a pieno regime verso la conquista dello Scudetto. I nerazzurri stanno facendo un campionato di altissimo livello e gran parte del merito è anche del lavoro svolto da Simone Inzaghi. Ecco perché, non sembrano esserci troppi dubbi sulla sua permanenza a Milano.

Questo, come scrive La Gazzetta dello Sport, nonostante non sia ancora partita ancora nessuna reale trattativa per il rinnovo. Tuttavia, l’accordo sembra essere una formalità e il tecnico dovrebbe firmare fino al 2027, prolungando di due anni il suo attuale contratto con l’Inter.

L’opinione di Passione Inter

Nelle scorse settimane si è parlato dell’interesse di alcuni club esteri per il profilo di Inzaghi, ma la permanenza dell’allenatore piacentino non è mai parsa davvero in discussione. Il rinnovo di contratto, allora, dovrebbe arrivare al termine di questa stagione, per continuare il progetto tecnico portato avanti negli ultimi 3 anni.