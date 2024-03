Analisi TOTALE Inter-Napoli: segreti, Preview e Formazioni

1 di 4

L’ANALISI DI INTER-NAPOLI

È il momento di rialzare la testa e ripartire per l’Inter di Simone Inzaghi, reduce dall’eliminazione in Champions League contro l’Atletico Madrid. I nerazzurri ospiteranno il Napoli a San Siro, con i partenopei ugualmente freschi di delusione europea contro il Barcellona.

La gara valida per la 29a giornata di Serie A è in programma domani sera alle 20:45, verrà arbitrata da Federico La Penna e trasmessa in esclusiva da Dazn. Proviamo a capire nella nostra analisi che tipo di gara attende la capolista.

SCORRI SCHEDE>>>