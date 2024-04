Più ricavi e perdite giù: come migliora il bilancio dell’Inter

Nonostante i grandi risultati ottenuti dalla squadra sul campo, la questione economico-finanziaria è sempre un elemento di grande attenzione in casa Inter. Con il futuro di Zhang ancora incerto, i nerazzurri possono guardare con ottimismo ai miglioramenti costanti del bilancio.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, nel 2024 ci sarà un’ulteriore riduzione delle perdite. Merito del lavoro della dirigenza nerazzurra, capace di ridurre i costi e di lavorare con cura ai ricavi del club. Quest’ultimi si attesteranno intorno a quota 380 milioni di euro (circa 6 in meno rispetto all’anno precedente) con un’inevitabile incidenza del percorso più corto in Champions League sul botteghino.

Diminuiranno, allora, anche i premi UEFA (da 100 a 65 milioni), mentre aumenteranno quelli della Serie A, arrivando fino a 100 milioni in caso di Scudetto. Così come cresceranno anche i proventi derivanti dalla Supercoppa.

A fare la differenza però, scrive sempre la Rosea, sono gli aumenti degli introiti commerciali: 80 milioni dagli sponsor, +48%, e il quasi raddoppio del merchandising, da 13 a 24 milioni. Un boom che si accompagna all’importante riduzione dei costi stimata: da 452 a milioni di euro a 429 milioni di euro, ai quali va aggiunto il lavoro fatto grazie al player trading.