Dimarco ancora in gol: numeri al livello di Maicon e Hakimi

Federico Dimarco è stato uno dei grandi protagonisti di Inter-Empoli, sbloccando la partita con un mancino al volo strepitoso, che gli ha permesso di toccare quota 5 gol in Serie A in questa stagione, 6 compreso quello all’Atletico Madrid in Champions League.

Un bottino niente male per un esterno, considerando anche i 6 assist in campionato, per un contributo diretto in ben 11 reti dei nerazzurri solo in Serie A, superando quota 10. Come riportato da OptaPaolo, sono numeri che solo altri 3 difensori esterni dell’Inter hanno raggiunto in una singola stagione:

17 – Maicon, stagione 2009/10

15 – Achraf Hakimi, stagione 2020/21

11 – Yuto Nagatomo, stagione 2013/14

Dimarco ha ancora 8 gare a disposizione per migliorare questa statistica ed entrare ancor di più nell’élite dei difensori esterni della storia dell’Inter. Una bella soddisfazione per un ragazzo nato e cresciuto con i colori nerazzurri nel cuore.