UFFICIALE – Ricorso Bologna-Inter, c’è la data dell’udienza: il 13 aprile al CONI

L'Inter chiederà ancora lo 0-3 a tavolino

C'è finalmente una data per Bologna-Inter: ma, per ora, si tratta solo della data in cui è stata fissata l'udienza per la discussione del ricorso presentato dai nerazzurri avverso la decisione presa dal Tribunale Federale Nazionale (e confermata dalla Corte d'Appello Federale) di disporre il recupero della partita del Dall'Ara in data da destinarsi anziché, come invece richiesto dall'Inter, assegnare lo 0-3 a tavolino in favore dei nerazzurri.