INDISCREZIONE PI – Quale futuro per Sanchez? Il cileno vorrebbe una big

Il cileno è combattuto

È vero che il cileno sia molto desiderato in Sud America, così come il connazionale Vidal, e non solo da Club argentini (River Plate in primis) e cileni, ma anche da squadre del campionato brasiliano. Sanchez tuttavia tentenna perché, nonostante l'età, gradirebbe rimanere ancora ad alti livelli, possibilmente in Europa. Il suo sogno sarebbe quello di giocarsi le proprie carte in un'altra big del Vecchio Continente, meglio ancora se in una che gioca la Champions League. Il problema vero però per il "Nino Maravilla" è un altro: quale grande squadra è disposta a mettersi in casa il suo ricco ingaggio, il suo sconfinato ego, i tanti problemi fisici ed i suoi frequenti "mal di pancia" per lo scarso utilizzo?