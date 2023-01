Gds – Rinnovo Skriniar: fissato per domani un nuovo incontro

L'Inter ha già fatto tutto il possibile e vuole una risposta

Enrico Traini

Il giorno X per il rinnovo di Milan Skriniar sta per arrivare. Secondo La Gazzetta dello Sport, l'Inter e l'entourage del giocatore si rivedranno domani per tornare a discutere del rinnovo. E potrebbe essere l'incontro decisivo.

Sempre secondo la Rosea, l'atteggiamento di Skriniar sarebbe costruttivo, ma il problema rimane la distanza tra domanda e offerta. L'Inter però ha già messo sul piatto il massimo possibile: 6 milioni netti per lo stipendio, più i bonus.

La decisione, allora, spetta al giocatore e l'Inter spera possa arrivare in tempi brevi, magari già domani. In senso positivo o negativo, perché i nerazzurri hanno bisogno di sapere per poter programmare con calma il futuro.

L'OPINIONE DI PASSIONE INTER

La trattativa per il rinnovo di Skriniar è andata tanto, troppo per le lunghe. Da mesi se ne parla e, ormai, tutto l'ambiente ha bisogno di una soluzione certa. Difficile criticare l'Inter, dal momento che la dirigenza ha fatto tutto ciò in suo possesso per provare a trattenere il difensore. La decisione ora spetta allo slovacco. L'unica speranza è che il cuore possa prevalere sul portafoglio.