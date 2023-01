L’Inter chiede a Inzaghi una svolta: c’è bisogno di un cambio di marcia

Il tecnico deve cambiare l'atteggiamento della squadra

Enrico Traini

La stagione dell'Inter continua a essere altalenante e ora Inzaghi ha bisogno di dare una svolta reale. Dopo la vittoria con il Napoli sembrava essere arrivata, ma le prestazioni con Monza e Parma hanno fatto tornare tanti dubbi.

Secondo La Gazzetta dello Sport, la società non ha in programma un incontro con il tecnico nerazzurro, ma ha già fatto capire la necessità di un evidente cambio di marcia. L'Inter, infatti, è a 10 punti dal primo posto in classifica in Serie A, una posizione non in linea con le ambizioni del club.

Per questo motivo, nelle prossime partite servirà una squadra diversa e non saranno più ammissibili cali di tensione e approcci superficiali, come quelli visti nelle ultime due gare e che stanno caratterizzando la stagione. Specie in trasferta, soprattutto in difesa.

La gara di Supercoppa contro il Milan può diventare, pertanto, un'occasione fondamentale per i nerazzurri, la gara in cui rilanciare completamente le ambizioni della squadra per il resto della stagione.

L'OPINIONE DI PASSIONE INTER

Quanto riportato dalla Rosea è innegabile. I difetti dell'Inter sono quelli e sono ormai presenti da inizio stagione. La mancanza di una soluzione efficace fin qui lascia perplessi. Anche perché, se in parte sono difetti già visti anche nella scorsa stagione, quest'anno sembrano essersi acuiti senza una reale motivazione.

Inzaghi ha ancora tempo per rimediare e per mostrare le sue qualità da allenatore, ma il tempo ora comincia a stringere. Alcuni errori e certe ingenuità potrebbero presto non essere più accettati di buon grado.