L’incontro tenutosi ieri tra il sindaco di Milano Beppe Sala insieme ai vertici di Inter e Milan, in merito alla possibile ristrutturazione di San Siro, non ha dato probabilmente gli esiti sperati dal primo cittadino. I due club, infatti, sono rimasti molto freddi rispetti a questa possibilità.

Come riferito da la Repubblica, Inter e Milan valuterebbero seriamente questa ipotesi solo a una condizione: la proprietà dello stadio. Per la riqualificazione del Meazza, infatti, le due società non si accontenterebbero di un affito centenario.

La partita, allora, potrebbe giocarsi intorno alla valutazione che il comune di Milano fa dell’impianto di San Siro: 100 milioni di euro. Una cifra ritenuta troppo alta da Inter e Milan, viste anche le alternative di entrambi di trasferirsi a Rozzano e San Donato.