Sommer a rischio stop per Lecce-Inter: le sue condizioni

Dopo il duro impegno in Champions League contro l’Atletico Madrid, l’Inter si prepara per affrontare il Lecce in Serie A, in una trasferta non scontata, ma che Inzaghi potrebbe comunque sfruttare per far rifiatare alcuni titolari. E alcuni cambi rischiano di essere obbligati.

Oltre a Thuram e Acerbi, infatti, il tecnico rischia di dover fare a meno anche di Sommer, che potrebbe restare ai box per la sfida del Via del Mare. Il motivo? Come riportato da Gianluca Di Marzio, il portiere avrebbe accusato qualche linea di febbre.

Da capire meglio le sue condizioni domani, quando verrà presa la decisione definitiva sul suo impiego nella sfida di domenica alle ore 18.