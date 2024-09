LA RIVELAZIONE di Inzaghi sul ruolo di Palacios nell’Inter

Alla vigilia del derby Inter-Milan, Simone Inzaghi ha parlato ai giornalisti in conferenza stampa. Tra le varie domande, ne è arrivata anche una sull’ultimo arrivato in casa nerazzurra: Tomas Palacios.

Il tecnico nerazzurro ha parlato delle sue qualità, rivelando anche delle indicazioni importanti su quello che potrà essere il suo ruolo in nerazzurro, una volta completato il percorso di ambientamento.

Queste le sue parole:

“Palacios sta lavorando bene. Non parla italiano e inglese, solo spagnolo e ci stano aiutando Lautaro e Correa. Si tratta di un ragazzo di ottime prospettive e sta cercando di imparare. Ha grandissima tecnica e legge bene il gioco. Sta cercando di inserirsi nel migliore dei modi e vederlo lavorare è un piacere perché ha voglia di lavorare. In questo momento, essendo appena arrivato, lo stiamo mettendo insieme a Bastoni a fare il braccetto, però non so dirti se può fare il centrale, ma per me per come imposta e per le letture potrebbe fare anche il centrale”.