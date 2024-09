Cambia il VAR in Serie A: il comunicato UFFICIALE della Lega

Ufficiale una novità per quanto riguarda il VAR a partire già da questa giornata di Serie A. A partire dalle gare di ieri, infatti, gli arbitri sono dotati del “VAR Messagge”, un software che permette di inviare messaggi all’orologio dell’arbitro direttamente dalla sala VOR di Lissone.

Il sistema è già in dotazione per gli avvisi della Goal Line Technology, ai quli ora si aggiungeranno nuove comunicazioni. La novità è già in vigore e, pertanto, sarà protagonista anche del derby Inter-Milan.

Questo il comunicato della Lega Serie A:

La Lega Serie A rende noto che, in accordo con la FIGC e con l`AIA, a seguito di quanto effettuato in fase di test in occasione delle giornate 33 e 34 del Campionato di Serie A della passata stagione e del positivo utilizzo “live” in occasione della Finale di Coppa Italia Frecciarossa dello scorso 15 maggio, a partire dalla 5ª giornata del Campionato di Serie A Enilive 24/25 e per tutte le prossime gare di Coppa Italia Frecciarossa e di EA SPORTS FC Supercup, tutti gli ufficiali di gara saranno dotati del c.d. “VAR Message”, che verrà integrato nell’attuale workflow operativo.Trattasi dell’impiego di un software che permette di inviare dalla sala VOR (Video Operation Room) presso l’IBC di Lissone messaggi istantanei all’orologio «Leikr» dell’arbitro – attualmente già in dotazione per gli avvisi GOAL/NO GOAL del sistema GLT – garantendo un canale di comunicazione sempre attivo con il VAR, anche in caso di malfunzionamento del sistema audio vokkero in dotazione agli arbitri, che consente il collegamento audio tra ufficiali di gara designati presso i differenti impianti e le sale VOR di Lissone.

Dal VOR possono essere mandati messaggi predefiniti (vedi l’attuale «Go to RRA» o «VAR Review») oppure messaggi elaborati ad hoc, affinché, in caso di un eventuale problema audio, ogni review possa essere sempre conclusa con la massima tempestività e chiarezza in relazione a tutti i casi in cui l’IFAB prevede l’intervento del VAR.

“Anche in questa stagione la Lega Serie A ha continuato a investire in tecnologia per supportare il lavoro degli ufficiali di gara. Questo nuovo sistema renderà più efficace la comunicazione tra la sala Var di Lissone e gli arbitri in campo. L`implementazione del `Var Message` sull`orologio del direttore di gara conferma la nostra volontà di rendere sempre più efficace e oggettivo il lavoro della classe arbitrale – ha detto l`Amministratore Delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo -. Infatti, per fornire ai nostri tifosi uno spettacolo sempre più trasparente, siamo stati i primi al mondo ad aver introdotto la GLT, il Var e il SAOT, implementazioni che hanno portato evidenti vantaggi nell`arbitraggio delle nostre partite trasformando la Serie A in un vero modello di riferimento a livello internazionale”.