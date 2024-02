Novità importanti in arrivo in casa Inter nella prossima stagione per quanto riguarda il mondo degli sponsor. I nerazzurri, infatti, stanno per concludere un accordo importante con il Betsson Group, che potrebbe prendere il posto di Paramount+ sulle divise della prossima stagione.

Come rivelato da La Gazzetta dello Sport, se l’accordo dovesse concludersi sulle maglie dell’Inter potrebbe comparire il marchio StarCasinòSport, di proprietà di Betsson, creando così incompatibilità con un altro sponsor già presente.

Si di LeoVegas, che non potrebbe più convivere con il nuovo main sponsor dell’Inter. Si attendono novità nelle prossime settimane, con la società interista che ha già avviato i contatti con l’Agcom per avere il via libera in merito alla questione StarCasinòSport.