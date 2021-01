Serie A, le partite su DAZN di questo weekend: Roma-Inter e non solo

Dopo le gare andate in onda nel giorno dell’Epifania, la Serie A si prepara a tornare questo weekend con numerose sfide fondamentali per la classifica. Tra le gare in programma per la 17esima giornata di Serie A, c’è anche Roma-Inter, match in programma domenica 10 gennaio alle ore 12.30 su DAZN.

Come ogni weekend, saranno tre le gare trasmesse da DAZN, la piattaforma streaming che trasmette tre gare di Serie A e tutta la Serie B in esclusiva. Il primo match su DAZN sarà quello tra gli uomini di Conte e Fonseca, un vero e proprio scontro diretto per il secondo posto in classifica. L’Inter è seconda a 36 punti, la Roma terza a 33. Attiva ora DAZN. Guarda 3 partite di Serie A TIM a giornata a 9,99€/mese. Disdici quando vuoi.

Le altre gare in programma su DAZN saranno quelle tra Milan e Torino di sabato 9 gennaio alle 20.45 e Verona-Crotone di domenica alle ore 15.00. Il Milan di Pioli dovrà riscattarsi dopo la sconfitta contro la Juventus per continuare a mantenere il primato, mentre il Torino di Giampaolo scenderà in campo per allontanare la zona retrocessione. Anche il Crotone, contro il Verona, dovrà fare il possibile per cercare di uscire dalla zona rossa della classifica.

