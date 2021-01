Dove vedere Roma-Inter: diretta TV e streaming del match

Superare in fretta la delusione generata dalla partita con la Sampdoria e rilanciarsi in campionato: è questo l’obiettivo per l’Inter, che domenica alle ore 12.30 sarà in campo all’Olimpico per la seconda trasferta consecutiva contro l’ostica Roma di Paulo Fonseca. Quello nella capitale sarà il primo dei due scontri diretti in serie per i nerazzurri, che nella giornata successiva sfideranno anche la Juventus.

Informazioni utili per seguire il match

Inter-Roma sarà visibile su DAZN e sul canale DAZN1 su Sky per gli abbonati. La piattaforma offre anche il servizio di diretta streaming online: basterà scaricare l’app su dispositivi mobili come smartphone e tablet, oppure collegandosi al sito ufficiale da pc e notebook. Gli highlights e il match integrale saranno disponibili on demand poco dopo il triplice fischio. Su PassioneInter.com sarà fornita poi la diretta testuale del match, oltre alla sua radiocronaca offerta sui nostri canali YouTube e Twitch.

Inter-Roma, le probabili formazioni

ROMA (3-4-1-2): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Veretout, Bruno Peres; Pellegrini, Mkhitaryan, Dzeko

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro

