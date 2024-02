Roma-Inter, le FORMAZIONI UFFICIALI: Inzaghi con i fedelissimi, De Rossi sorprende

Roma-Inter sta per prendere il via: i nerazzurri vogliono consolidare il primato in classifica e i numeri di un campionato fin qui pazzesco, i giallorossi inseguono la zona Champions spinti dal recente avvicendamento in panchina.

Simone Inzaghi, che è squalificato e non siederà in panchina all’Olimpico lasciando il posto al vice Massimiliano Farris, sceglie la stessa formazione che ha piegato la Juventus e che nell’ultimo periodo si può considerare come quella composta dai fedelissimi. Sciolto l’unico piccolo dubbio della vigilia: gioca ancora Darmian, con Dumfries in panchina.

Daniele De Rossi conferma invece l’assetto offensivo che ha adottato nelle sue prime uscite da allenatore della Roma. Tridente composto da Dybala, El Shaarawy e il grande ex Lukaku, ma c’è spazio per tanta qualità anche a centrocampo. La sorpresa è in difesa: non c’è Llorente, bensì Hujsen al fianco di Mancini.

Di seguito le formazioni ufficiali di Roma-Inter: