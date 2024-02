Mkhitaryan: “Sarà diverso rispetto all’andata”. Poi PUNGE la Roma

Henrikh Mkhitaryan, centrocampista nerazzurro ed ex della partita, ha parlato a pochi minuti di Roma-Inter ai microfoni di Dazn. Una breve analisi della partita, prima di una leggera stoccata a chi non ha creduto in lui:

“Non possiamo sottovalutare questa partita, sappiamo che importanza abbia. La Roma ha cambiato allenatore e ha vinto le ultime tre partite. Non sarà facile per noi, speriamo di averla preparata bene per vincere. Partita diversa rispetto all’andata? Ovviamente sarà diversa, hanno cambiato modulo e allenatore, hanno caratteristiche differenti. L’abbiamo preparata studiando le loro ultime tre partite. Se a Roma mi rimpiangono? Questa domanda dovete farla a loro, non a me…“.