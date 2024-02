Massimiliano Farris, vice allenatore nerazzurro, sostituisce oggi lo squalificato Simone Inzaghi sulla panchina dell’Inter che affronterà la Roma all’Olimpico. Queste le sue parole a Dazn poco prima della gara:

ROMA – “La Roma sembra sia cambiata in queste ultime tre giornate. È arrivato De Rossi, riaccendendo il fuoco della squadra, visto che la tifoseria non l’aveva mai perso. Ci daranno del filo da torcere“.

CALHANOGLU – “Non ci sorprende, è un giocatore che mette in ogni allenamento la voglia di migliorarsi. Per lui è un nuovo ruolo, noi proponiamo sempre nuove soluzioni, lui si applica e si vede: c’è moltissimo di suo“.