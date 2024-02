Roma-Inter, gol di Acerbi regolare: il motivo della decisione

Il gol di Francesco Acerbi in Roma-Inter è stato oggetto di un lungo consulto al Var. L’arbitro Guida, infatti, è stato richiamato per il possibile impatto di Marcus Thuram su Rui Patricio al momento del colpo di testa del difensore ex Lazio.

Il francese è sicuramente in fuorigioco, ma non è stato considerato come influente sull’azione, visto che di fatto non impedisce di muoversi al portiere romanista verso l’altro palo, quello verso il quale andava il tiro di Acerbi. Semmai, è più il compagno di squadra Mancini a ostacolarlo rispetto a Thuram.