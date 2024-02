Francesco Acerbi è stato sostituito al 63′ di Roma-Inter per infortunio, venendo sostituito da Stefan De Vrij. Come sembrava già chiaro dalle immagini, il difensore ha accusato un problema al polpaccio. Secondo le prime indicazioni dallo staff medico, si tratta di un indurimento. Se ne saprà di più delle prossime ore: l’Inter spera non perdere il numero 15, visto il periodo intenso che la attende.