VIDEO – Roma-Inter: la CONFESSIONE di Thuram sul terzo gol!

L’Inter ha ribaltato la partita all’Olimpico contro la Roma e Marcus Thuram si è rivelato protagonista assoluto. Prima il gol del 2-2, poi quello del 3-2, anzi no. Il francese sembrava averla toccata in un primo momento, ma è stato lui stesso a negare l’attribuzione del gol, dicendo a tutti di no. Com’è evidente dal replay, è stato infatti Angelino a buttarla dentro la propria porta. Di seguito il video: