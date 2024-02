Roma-Inter, gara valida per la 24a giornata di Serie A. All’Olimpico i nerazzurri cercano un’altra vittoria fondamentale per inseguire l’obiettivo tricolore e mantenere a distanza la Juventus seconda. A partire dalle ore 18.00, qui su PassioneInter.com in diretta la cronaca live minuto per minuto di Roma-Inter!

LA CRONACA MINUTO PER MINUTO DI ROMA-INTER

RICARICA LA PAGINA PER AGGIORNARE LA DIRETTA

2′ | Pellegrini da fuori con una lieve deviazione di Mancini, palla alta non di molto.

1′ | Subito pericolosa la Roma con un tiro a giro di El Shaarawy a cui Sommer ha opposto una gran parata.

1′ | Fischia l’arbitro Guida, inizia la partita!

1° TEMPO

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI ROMA-INTER

ROMA (4-3-3): 1 Rui Patricio; 2 Karsdorp, 23 Mancini, 3 Huijsen, 69 Angeliño; 4 Cristante, 16 Paredes, 7 Pellegrini; 21 Dybala, 90 Lukaku, 92 El Shaarawy.

A disposizione: 63 Boer, 99 Svilar, 6 Smalling, 14 Llorente, 17 Azmoun, 19 Celik, 20 Renato Sanches, 22 Aouar, 35 Baldanzi, 37 Spinazzola, 43 Kristensen, 52 Bove, 59 Zalewski, 67 Joao Costa.

Allenatore: Daniele De Rossi.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 2 Dumfries, 6 De Vrij, 8 Arnautovic, 14 Klaassen, 17 Buchanan, 21 Asllani, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 41 Akinsanmiro, 70 Sanchez.

Allenatore: Massimiliano Farris.

Arbitro: Marco Guida.

Assistenti: Meli, Alassio.

Quarto ufficiale: Sacchi.

VAR: Paolo Silvio Mazzoleni.

Assistente VAR: Pairetto.

SQUALIFICATI

Inter: Simone Inzaghi (all.)

Roma: –

DIFFIDATI

Inter: Bastoni

Roma: Kristensen, Llorente, Pellegrini