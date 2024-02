Dove vedere Roma-Inter: diretta TV e streaming del match

Dove vedere Roma-Inter in diretta TV e streaming

Prosegue il calendario ad altissimo coefficiente di difficoltà per l’Inter nel girone di ritorno del campionato italiano. Dopo aver affrontato e superato Fiorentina e Juventus, sabato 10 febbraio alle ore 18.00 alla squadra di Simone Inzaghi toccherà una trasferta molto complicata contro la Roma. Sfida che arriva nel momento migliore dei giallorossi, rinvigoriti dalla cura Daniele De Rossi. Ecco tutte le informazioni utili per seguire il match della 24esima giornata di Serie A 2023/24 Roma-Inter.

Informazioni utili per seguire Roma-Inter

Roma-Inter di sabato 10 febbraio alle ore 18.00 sarà trasmessa in diretta da DAZN. Sarà possibile assistere alla gara scaricando l’app di DAZN su Smart TV, oppure attraverso una console di gioco o con dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Roma-Inter, inoltre, sarà visibile anche in diretta streaming: gli abbonati potranno guardarla sul sito ufficiale della piattaforma, oppure scaricando l’app su dispositivi come PC, tablet o smartphone. Gli abbonati DAZN che hanno attivato l’apposita opzione, inoltre, potranno seguire la partita sul satellite, sul canale ZONA DAZN.

Noi di Passione Inter saremo come sempre in diretta sui nostri canali YouTube e Twitch per seguire Roma-Inter in diretta insieme a voi!