Le probabili formazioni di Roma-Inter: tornano Lukaku e Vidal dal 1′. Fonseca con i titolarissimi

Archiviata la sconfitta rimediata a Marassi contro la Sampdoria, per l’Inter è tempo di concentrare tutte le forze in vista della delicata sfida di campionato in programma domenica a pranzo contro la Roma. Ricordiamo che Roma-Inter sarà trasmessa in esclusiva su DAZN.Attiva ora il tuo abbonamento.

Antonio Conte è alle prese con gli ultimi dubbi di formazione che verranno sciolti tra oggi e domani. Il tecnico nerazzurro recupera dal 1′ Lukaku, partito dalla panchina contro la Sampdoria: il belga tornerà a fare coppia con Lautaro. Solo panchina per Sanchez.

Anche Vidal si candida ad una maglia da titolare contro la Roma al fianco di Barella e Brozovic, insostituibili per Conte. Difesa intoccabile con Skriniar-De Vrij-Bastoni davanti a capitan Handanovic, Hakimi e Darmian i favoriti per le fasce.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Darmian; Lautaro, Lukaku.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<