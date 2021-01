Caicedo-Inter, bomba da Roma: “Lunedì già la fumata bianca?” I dettagli dell’affare

C’è anche Felipe Caicedo tra i profili monitorati dalla dirigenza dell’Inter, a caccia di un vice-Lukaku da regalare a Conte, in vista della finestra invernale di calciomercato.

Arrivano conferme anche dalla capitale. Secondo infatti quanto riportato da LaLazioSiamoNoi.it, Lotito è pronto ad ascoltare offerte e l’Inter sarebbe disposta a mettere sul piatto 7 milioni di euro per il cartellino dell’ecuadoriano.

Una trattativa che potrebbe entrare nel vivo già in questo weekend, lunedì potrebbe essere il giorno giusto per la fumata bianca. Da capire se l’affare è legato al futuro di Eriksen: non è escluso infatti che l’Inter debba prima vendere il danese per poi gettarsi a capofitto sul centravanti laziale.

